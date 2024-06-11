Гельмут Марко: «Норрис и Пиастри – лучшая пара гонщиков в «Ф-1»

Теги Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Авто

В «Ред Булл» признали превосходство соперников по составу пилотов.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопрос о лучшей паре гонщиков в «Формуле-1», не назвав Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

«Ландо Норрис и Оскар Пиастри в «Макларене». Это молодые и голодные пилоты. В данный момент они хорошо ладят и здорово работают вместе», – заявил Марко на Гран-при Канады.

Перес подписал с «Ред Булл» новый контракт до конца 2026 года.

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2 комментария
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Гельмут, это и так понятно.
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Да уж, давно так Хамильтона не унижали, учитывая, что Расселл сейчас один из лучших гонщиков в пелетоне
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