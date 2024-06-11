Гельмут Марко: «Норрис и Пиастри – лучшая пара гонщиков в «Ф-1»

В «Ред Булл» признали превосходство соперников по составу пилотов.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко ответил на вопрос о лучшей паре гонщиков в «Формуле-1», не назвав и .

« и в «Макларене». Это молодые и голодные пилоты. В данный момент они хорошо ладят и здорово работают вместе», – заявил Марко на Гран-при Канады.

Перес подписал с «Ред Булл» новый контракт до конца 2026 года.

Гельмут Марко о «Макларене»: «Кто-то копирует лучше других. Видны первые плоды перехода Маршалла из «Ред Булл»

Главный шок первой трети года «Ф-1» – обновления и взлет «Макларена». Даже команда не ждала такого эффекта!