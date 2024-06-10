Фредерик Вассер о проблемах на болиде Леклера: «Двигатель потерял примерно 80 л.с. мощности и так продолжалось на протяжении 15 кругов»

Теги Гран-при Канады Феррари Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Вассер рассказал о проблемах на болиде Леклера в Канаде.

По словам руководителя «Феррари», из-за сбоя в работе силовой установки двигатель на болиде Леклера потерял 80 л.с. своей мощности. И проблему удалось частично исправить только через 15 кругов.

В итоге, когда тактика с ранним переходом на слики не сработала и Леклер оказался в круге позади лидера, в команде приняли решение досрочно сойти с дистанции гонки.

«На болиде Леклера возникла проблема – двигатель потерял примерно 80 л.с. своей мощности и так продолжалось на протяжении 15 кругов. Как я уже говорил, мы надеялись на красные флаги и остановку гонки – тогда мы смогли бы перезапустить двигатель и работу всех систем. Так что нам пришлось проводить пит-стоп, из-за чего Леклер в конечном итоге оказался в круге позади лидера – и гонка для Шарля была закончена.

Уик-энд не лучшим образом складывался для нас с самого начала. Надеюсь, что весь запас невезения мы собрали на этом Гран-при и что уже к этапу в Испании команда подойдет в лучшей форме.

Мы тщательно все изучим, обсудим, и посмотрим, что именно мы могли бы сделать иначе. Мы не ожидали, что уик-энд в Канаде получится настолько трудным, особенно с учетом того, что в пятницу наш темп на длинной дистанции был очень неплох. В любом случае, сезон очень длинный, у команды будут и взлеты, и падения. Но я надеюсь, что падений, подобных этому, у «Феррари» будет не много», – рассказал Вассер.

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2 комментария
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Ну да, переобувка на слики, когда примерно все говорили, что дождь вот-вот возобновится-это же прям лучшее решение, прям Лебовски аплодирует. Или они хотели, чтобы Шарль вызвал красные флаги? Тогда все логично.
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Спасибо что вернули ту боль, которой так не хватало при виде Феррари на трассе. А то уже ненароком подумалось о чемпионстве каком-то
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