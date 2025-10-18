«Лянча» объявила о возвращении в WRC
«Лянча» вновь примет участие в чемпионате мира по ралли.
«Лянча» заявила, что примет участие в категории Rally2 чемпионата мира по ралли WRC в следующем сезоне.
Производитель подтвердил, что машина Ypsilon Rally2 HF Integrale выйдет на старт Ралли Монте-Карло – первого этапа в календаре серии.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: it.motorsport.com
