«Лянча» объявила о возвращении в WRC

«Лянча» вновь примет участие в чемпионате мира по ралли.

«Лянча» заявила, что примет участие в категории Rally2 чемпионата мира по ралли WRC в следующем сезоне.

Производитель подтвердил, что машина Ypsilon Rally2 HF Integrale выйдет на старт Ралли Монте-Карло – первого этапа в календаре серии.

