Карлос Сайнс: «Формат спринта нужно изменить. Сейчас он раскрывает то, как пройдет первый отрезок в вокресенье»
Пилот «Уильямса» считает, что спринтерский формат уик-энда портит впечатления от воскресной гонки.
«Мне кажется, формат спринта нужно изменить – думаю, Стефано [Доменикали, руководитель «Ф-1»] готов к этому.
Я не большой фанат спринта, поскольку он раскрывает то, как пройдет первый отрезок в воскресенье. Квалификация проводится практически таким же образом [в субботу, как и в пятницу], и в воскресенье мы получаем практически идентичный первый отрезок – в спринте болиды, возможно, немного легче, но шины используются те же.
Так что я бы подумал о том, как изменить спринт так, чтобы он не слишком сильно показывал гоночный темп и не позволял заранее предсказать результат.
Одна из простых идей – сделать так, чтобы в спринте все ездили на «софте», поскольку эта резина быстро изнашивается. Мы редко выбираем «софт» для первых отрезков в гонках. Это могло бы стать быстрым и простым решением», – считает Сайнс.
