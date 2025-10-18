Карлос Сайнс: «Формат спринта нужно изменить. Сейчас он раскрывает то, как пройдет первый отрезок в вокресенье»

Сайнс предложил изменить формат спринта в «Ф-1».

Пилот «Уильямса » считает, что спринтерский формат уик-энда портит впечатления от воскресной гонки.

«Мне кажется, формат спринта нужно изменить – думаю, Стефано [Доменикали , руководитель «Ф-1»] готов к этому.

Я не большой фанат спринта, поскольку он раскрывает то, как пройдет первый отрезок в воскресенье. Квалификация проводится практически таким же образом [в субботу, как и в пятницу], и в воскресенье мы получаем практически идентичный первый отрезок – в спринте болиды, возможно, немного легче, но шины используются те же.

Так что я бы подумал о том, как изменить спринт так, чтобы он не слишком сильно показывал гоночный темп и не позволял заранее предсказать результат.

Одна из простых идей – сделать так, чтобы в спринте все ездили на «софте», поскольку эта резина быстро изнашивается. Мы редко выбираем «софт» для первых отрезков в гонках. Это могло бы стать быстрым и простым решением», – считает Сайнс .

