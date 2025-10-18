Джордж Расселл: «Если собрать волшебный круг в Q3, то этого может хватить для победы в гонке»

Расселл рассчитывает побороться за победу в Остине.

Пилот «Мерседеса » уверен, что команда способна стабильно бороться за победы – и Гран-при США не исключение.

«Думаю, сейчас у нас идет невероятно плотная борьба в чемпионате, и если получится собрать волшебный круг в третьем сегменте [субботней квалификации], то этого может хватить, чтобы добраться до вершины подиума.

Сейчас мы сохраняем импульс, но и у других команд случались проблески очень сильного темпа. Даже в Сингапуре «Феррари » была быстрейшей в первом сегменте. Они были очень быстры в Баку, но в третьем сегменте у них все сложилось не лучшим образом.

В прошлом году они доминировали тут, а затем ситуация изменилась. Именно поэтому этот спорт так увлекателен. Всего два круга в квалификации могут стать решающим фактором для всего уик-энда», – отметил Расселл.

