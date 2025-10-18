Дженсон Баттон: «Феррари» не знает, почему потеряла темп, и это разочаровывает ее пилотов»

Баттон думает, что в «Феррари» не понимают причин своих проблем.

Чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал трудности, с которыми сталкивается «Феррари » в США.

Льюис Хэмилтон начнет спринт в Остине с 8-го места, в то время как Шарль Леклер стартует 10-м.

«Думаю, главная проблема заключается в том, что они шокированы. Вы можете увидеть это по их пилотам: они не знали, что все так сложится. В практике они были быстры, но затем темп исчез.

Суть в том, чтобы понять, почему темпа нет. Они не могут просто сказать: «Мы все знаем: дело в том, что нам не хватает прижимной силы». Они не знают, почему потеряли темп, и это разочаровывает их пилотов», – отметил Баттон.

