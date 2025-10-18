  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дженсон Баттон: «Феррари» не знает, почему потеряла темп, и это разочаровывает ее пилотов»
0

Дженсон Баттон: «Феррари» не знает, почему потеряла темп, и это разочаровывает ее пилотов»

Баттон думает, что в «Феррари» не понимают причин своих проблем.

Чемпион «Ф-1» 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал трудности, с которыми сталкивается «Феррари» в США.

Льюис Хэмилтон начнет спринт в Остине с 8-го места, в то время как Шарль Леклер стартует 10-м.

«Думаю, главная проблема заключается в том, что они шокированы. Вы можете увидеть это по их пилотам: они не знали, что все так сложится. В практике они были быстры, но затем темп исчез.

Суть в том, чтобы понять, почему темпа нет. Они не могут просто сказать: «Мы все знаем: дело в том, что нам не хватает прижимной силы». Они не знают, почему потеряли темп, и это разочаровывает их пилотов», – отметил Баттон.

Расклады «Ф-1» в США: самая равная битва за год? Ферстаппен уже выиграл первый поул!
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Planet F1
logoФеррари
Гран-при США
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1
logoШарль Леклер
logoДженсон Баттон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джордж Расселл: «Если собрать волшебный круг в Q3, то этого может хватить для победы в гонке»
45 минут назад
«Лянча» объявила о возвращении в WRC
1сегодня, 14:20
Зак Браун о последствиях для Норриса: «Макларен» старается быть открытым. Но это спорт, нельзя рассказывать все»
7сегодня, 10:50
У экс-команды Мазепина «Хайтек» появился китайский акционер
1сегодня, 10:20
Джордж Расселл о 5-м месте: «Результат в целом отражает текущее положение «Мерседеса»
5сегодня, 09:57
Арвид Линдблад выступит в 1-й практике перед Гран-при Мехико
сегодня, 09:55
Фернандо Алонсо: «Вряд ли сезон-2025 станет запоминающимся для «Астон Мартин»
сегодня, 09:46
4-е место Хюлькенберга стало лучшим результатом «Заубера» в квалификациях к спринту
сегодня, 09:43
Лиам Лоусон: «Заработать очки в спринте будет сложно – для этого нужно отыграть семь позиций»
сегодня, 09:30
Зак Браун: «В «Макларене» понимают, что может повториться 2007-й. Команда готова к этому»
20сегодня, 09:27
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07