  • Зак Браун о шансах Ферстаппена на титул: «Макларен» продолжить оценивать ситуацию от гонки к гонке»
Зак Браун о шансах Ферстаппена на титул: «Макларен» продолжить оценивать ситуацию от гонки к гонке»

Браун высказался о борьбе за титул в личном зачете «Ф-1».

Исполнительный директор «Макларена» отметил, что в команде будут оценивать ситуацию в борьбе за титул в личном зачете от гонки к гонке.

На данный момент Оскар Пиастри лидирует в чемпионате с 336 очками, у Ландо Норриса – 314. Следом за ними идет пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 273 очка.

«Мы концентрируемся на конкретной гонке. Меня много раз просили поделиться прогнозами о будущем. Думаю, прямо сейчас Макс слишком близок к нам, чтобы можно было чувствовать себя комфортно. Между Ландо и Оскаром всего одна победа, один сход.

Мы видели, что случилось в Нидерландах [где Норрис сошел из-за технических проблем] – насколько быстро все может измениться. Так что мы сконцентрируемся на этом уик-энде [в Остине] и попытаемся помочь нашим пилотам финишировать на первом и втором месте. И мы продолжим оценивать ситуацию от гонки к гонке.

Но сейчас мы собираемся предоставить нашим пилотам равные возможности, чтобы они могли побороться за титул», – отметил Браун.  

Зак Браун: «В «Макларене» понимают, что может повториться 2007-й. Команда готова к этому»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
