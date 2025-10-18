Даника Патрик: «Пилоты «Феррари» выглядели так, будто уже проиграли. Особенно это касается Хэмилтона»

Патрик поделилась впечатлениями от положения «Феррари».

Бывшая гонщица «Индикара» и NASCAR Даника Патрик прокомментировала трудности, с которыми столкнулась «Феррари» в квалификации к спринту перед Гран-при США .

По итогам сессии Льюис Хэмилтон начнет спринт в Остине с 8-го места, в то время как Шарль Леклер стартует 10-м.

«Перед стартом квалификации [к спринту], когда Шарлю заменили коробку передач и ему не удалось нормально завершить практику, я собиралась сказать, что у «Феррари » есть шанс. Но на самом деле я думала, что оба пилота выглядели так, будто уже проиграли.

Это можно сказать по их интервью – в обоих случаях чувствуется полное разочарование и желание покончить с этим годом.

Особенно это касается Льюиса. Он перешел из «Мерседеса» в команду, в которой рассчитывал выступать лучше. Зачастую такие перемены могут что-то дать – но в данном случае это сплошное разочарование.

Уверена, в этом году они обрадуются завершению сезона. Команда вернется к чертежной доске и попробует создать что-то новое», – сказала Патрик.

