  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Мартин Брандл: «Если «Макларен» не наступит себе на хвост, Ферстаппен не повлияет на борьбу за титул»
0

Мартин Брандл: «Если «Макларен» не наступит себе на хвост, Ферстаппен не повлияет на борьбу за титул»

Брандл сомневается в шансах Ферстаппена на титул в 2025-м.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл отметил, что у Макса Ферстаппена мало шансов выиграть титул в сезоне-2025.

«Математически он все еще борется за чемпионство. Но в оставшихся шести гонках, включая эту [в США], ему нужно в среднем набирать на 10 очков больше, чем [Оскар] Пиастри, и примерно на 7 очков больше, чем [Ландо] Норрис.

Это много, а ведь будут гонки, где «Макларен» окажется быстрее «Ред Булл», так что Максу потребуется отыгрывать у Оскара около 14 очков или что-то в этом духе.

Если «Макларен» не наступит себе на хвост, Макс не повлияет на борьбу за титул. В «Макларене» не должны позволять Максу жить у них в голове», – сказал Брандл.  

Ферстаппен еще может выиграть пятый титул. Какие шансы на «величайший камбэк» в истории?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
logoРед Булл
logoОскар Пиастри
logoМартин Брандл
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при США-2025. Спринт начнется в 20:00
99 минут назад
Даника Патрик: «Пилоты «Феррари» выглядели так, будто уже проиграли. Особенно это касается Хэмилтона»
22 минуты назад
Зак Браун о шансах Ферстаппена на титул: «Макларен» продолжить оценивать ситуацию от гонки к гонке»
156 минут назад
Карлос Сайнс: «Формат спринта нужно изменить. Сейчас он раскрывает то, как пройдет первый отрезок в вокресенье»
4сегодня, 15:29
Дженсон Баттон: «Феррари» не знает, почему потеряла темп, и это разочаровывает ее пилотов»
4сегодня, 14:59
Джордж Расселл: «Если собрать волшебный круг в Q3, то этого может хватить для победы в гонке»
сегодня, 14:37
«Лянча» объявила о возвращении в WRC
2сегодня, 14:20
Зак Браун о последствиях для Норриса: «Макларен» старается быть открытым. Но это спорт, нельзя рассказывать все»
8сегодня, 10:50
У экс-команды Мазепина «Хайтек» появился китайский акционер
1сегодня, 10:20
Джордж Расселл о 5-м месте: «Результат в целом отражает текущее положение «Мерседеса»
5сегодня, 09:57
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07