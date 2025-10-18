Мартин Брандл: «Если «Макларен» не наступит себе на хвост, Ферстаппен не повлияет на борьбу за титул»
Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл отметил, что у Макса Ферстаппена мало шансов выиграть титул в сезоне-2025.
«Математически он все еще борется за чемпионство. Но в оставшихся шести гонках, включая эту [в США], ему нужно в среднем набирать на 10 очков больше, чем [Оскар] Пиастри, и примерно на 7 очков больше, чем [Ландо] Норрис.
Это много, а ведь будут гонки, где «Макларен» окажется быстрее «Ред Булл», так что Максу потребуется отыгрывать у Оскара около 14 очков или что-то в этом духе.
Если «Макларен» не наступит себе на хвост, Макс не повлияет на борьбу за титул. В «Макларене» не должны позволять Максу жить у них в голове», – сказал Брандл.
