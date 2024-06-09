Шарль Леклер о проблемах в квалификации: «Уровень сцепления машины с трассой был очень низким. Особенно на первом секторе»

Леклер высказался о неудачном выступлении в квалификации в .

Пилот « », который не сумел пройти в третий сегмент, отметил, что у команды нет объяснений случившемуся.

«К сожалению, мы просто оказались недостаточно быстры, вот и все. В третьей практике у нас вообще не было темпа на сухой трассе. В квалификации мы тоже были слишком медленными в сухих условиях. У меня нет объяснения. Но мы уже в третьей практике почувствовали, что что-то пошло не так.

Но мы не смогли обнаружить и понять, в чем именно было дело, так что в квалификации все повторилось. Уровень сцепления машины с трассой был очень низким. Особенно на первом секторе – а как только машина начинает скользить на первом секторе, дальше появляется эффект снежного кома и ты уже не можешь выжать из машины хороший темп. Так что да, уик-энд складывается тяжело.

Мы очень удивлены происходящим. Я такого никак не ожидал. Тем не менее, гонка все еще впереди, и мне кажется, что именно в условиях гонки ситуация с трудностями, с которыми мы столкнулись, может измениться», – рассказал .

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