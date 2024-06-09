Льюис Хэмилтон: «С началом квалификации шины на моей машине просто не включились»

Хэмилтон выразил недоумение результатом квалификации к .

Пилот « » отметил, что был доволен темпом болида по ходу уик-энда, но с началом квалификации ситуация внезапно изменилась и он никак не мог соперничать со своим напарником по команде , который в итоге выиграл поул.

«Во-первых – мои поздравления Джорджу, он отлично поработал. Это и правда отличный результат для команды. Очевидно, что все ребята упорно трудились на базе, стараясь подготовить эти обновления, так что этот результат станет отличным зарядом положительных эмоций для всех, кто работал над этим на базе.

Машина прекрасно работала на протяжении всего уик-энда, но как только мы начали квалификацию – это ощущение испарилось. В моем случае сцепление машины с трассой просто исчезло. В третьей практике у меня был очень высокий темп, а потом, после начала квалификации, шины на моей машине просто не включились. Притом что в самой машине мы вообще ничего не меняли», – рассказал .

Расселл забрал поул в Канаде – у него одинаковое время с Ферстаппеном