Гюнтер Штайнер: «Рано говорить, что Бермэн – новый Ферстаппен. 50 на 50»

Теги возможные переходы Феррари Формула-1 Формула-2 Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Гюнтер Штайнер Альпин Оливер Бермэн Авто

Штайнер высказался о таланте потенциального новичка «Хааса» Бермэна.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил уровень пилота «Формулы-2» и юниора «Феррари» Оливера Бермэна, который может оказаться в американской команде в следующем году.

«Я считаю, Оливер Бермэн стал бы хорошим переходом для «Хааса». Бермэн здорово выступил за «Феррари», пусть только в одной гонке, и, думаю, он знает себя.

Пока слишком рано говорить: «Вот новый Макс Ферстаппен». Может, и так, но ситуация 50 на 50», – заявил Штайнер в подкасте The Red Flags.

Гюнтер предположил, что Бермэну еще не гарантировано место в «Хаасе»:

«Нет определенности, что это будет он. Полагаю, есть большой список ожидания.

Я бы сказал, два пилота «Альпин» [Эстебан Окон и Пьер Гасли] осматриваются, однако их запросы по деньгам должны превышать то, что способен предложить «Хаас».

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