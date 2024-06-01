Гюнтер Штайнер: «Рано говорить, что Бермэн – новый Ферстаппен. 50 на 50»
Штайнер высказался о таланте потенциального новичка «Хааса» Бермэна.
Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил уровень пилота «Формулы-2» и юниора «Феррари» Оливера Бермэна, который может оказаться в американской команде в следующем году.
«Я считаю, Оливер Бермэн стал бы хорошим переходом для «Хааса». Бермэн здорово выступил за «Феррари», пусть только в одной гонке, и, думаю, он знает себя.
Пока слишком рано говорить: «Вот новый Макс Ферстаппен». Может, и так, но ситуация 50 на 50», – заявил Штайнер в подкасте The Red Flags.
Гюнтер предположил, что Бермэну еще не гарантировано место в «Хаасе»:
«Нет определенности, что это будет он. Полагаю, есть большой список ожидания.
Я бы сказал, два пилота «Альпин» [Эстебан Окон и Пьер Гасли] осматриваются, однако их запросы по деньгам должны превышать то, что способен предложить «Хаас».
Боттас, Окон и Гасли претендуют на место напарника Бермэна в «Хаасе» (Лоренс Барретто)