Оскар Пиастри: «Погода дает шансы «Макларену», мы обычно хороши в дождевых или смешанных условиях»

Пиастри полагает, что у «Макларена» есть возможность блеснуть под дождем.

Гонщик « » подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Канады.

«Не знаю, использовал бы я слово «достаточно», но кое-какие вещи мы узнали, пожалуй. Сложно понять.

Асфальт переложили, так что здорово узнать, какой он. Трасса все еще довольно кочковатая в каких-то местах, но в целом характер автодрома сохранился, это приятно.

Мы нормально смотрелись на промежуточных шинах, а в остальном судить трудно. Мы выехали на «медиуме», когда было сухо, так что… Трудно понять, где мы находимся, однако, полагаю, все остальные задаются тем же вопросом.

Думаю, [погода] также дает нам возможности. В прошлом мы обычно хорошо выступали в дождевых или смешанных условиях.

Так что появляются шансы, но, конечно, теперь мы сражаемся среди лидеров в обычных условиях, поэтому потенциально нам есть, что терять, в отличие от других команд. Но я уверен, что мы все равно окажемся быстрыми вне зависимости от условий», – сказал австралиец.

Ландо Норрис: «Феррари» впереди после практик. Без понятия, где «Макларен»

Гран-при Канады-2024. 2-я практика. Алонсо – 1-й, Расселл – 2-й, Стролл – 3-й, Ферстаппен – 18-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram