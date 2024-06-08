Гран-при Канады-2024. 2-я практика. Алонсо – 1-й, Расселл – 2-й, Стролл – 3-й, Ферстаппен – 18-й
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
7 июня 2024 года
2-я практика
1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1.15,810 (25 кругов)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,463 (24)
3. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,654 (27)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,746 (24)
5. Даниэль Риккардо («РБ») +0,921 (23)
6. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,963 (15)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,098 (27)
8. Юки Цунода («РБ») +1,141 (22)
9. Алекс Албон («Уильямс») +1,167 (22)
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,231 (19)
11. Эстебан Окон («Альпин») +1,607 (31)
12. Логан Сарджент («Уильямс») +1,686 (22)
13. Карлос Сайнс («Феррари») +1,912 (27)
14. Валттери Боттас («Заубер») +2,007 (21)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,093 (20)
16. Оскар Пиастри («Макларен») +3,198 (20)
17. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +3,277 (17)
18. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +3,501 (4)
19. Пьер Гасли («Альпин») +4,979 (26)
20. Ландо Норрис («Макларен») +5,033 (21)
Ферстаппен досрочно завершил 2-ю практику в Канаде из-за поломки болида
Гран-при Канады-2024. 1-я практика. Норрис – 1-й, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
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Ало время нормальное засандалил с учетом условий, правда в прошлом году в практиках у Хэмильтона было время 1.13.7.
Ферраристы в последнем повороте блочили всех, кого не лень. Было много жалоб. Леклер пончики классные крутил по дождю.