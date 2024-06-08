Ландо Норрис: «Феррари» впереди после практик. Без понятия, где «Макларен»

Теги Гран-при Канады Феррари Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис рассказал о превосходстве «Феррари» после первых практик в Монреале

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис проанализировал расклад сил после пятничных тренировок на Гран-при Канады.

«[Данных] всегда не хватает, но мы многое узнали. На самом деле, не на сухой трассе. Честно говоря, мы недостаточно много узнали на сухом треке – проехали [меньше всех] кругов. Но есть хороший накат под дождем, мы в хорошем положении.

В данный момент, похоже, мы немного отстаем. «Феррари», безусловно, несколько впереди. Не знаю, где мы находимся, потому что условия меняются. Можно проехать первый круг, когда на трассе лучшие условия, или последний – это меняет все. Я без понятия», – заявил Ландо.

Гран-при Канады-2024. 2-я практика. Алонсо – 1-й, Расселл – 2-й, Стролл – 3-й, Ферстаппен – 18-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий