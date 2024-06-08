Ландо Норрис: «Феррари» впереди после практик. Без понятия, где «Макларен»

Норрис рассказал о превосходстве «Феррари» после первых практик в Монреале

Гонщик « » проанализировал расклад сил после пятничных тренировок на Гран-при Канады.

«[Данных] всегда не хватает, но мы многое узнали. На самом деле, не на сухой трассе. Честно говоря, мы недостаточно много узнали на сухом треке – проехали [меньше всех] кругов. Но есть хороший накат под дождем, мы в хорошем положении.

В данный момент, похоже, мы немного отстаем. « », безусловно, несколько впереди. Не знаю, где мы находимся, потому что условия меняются. Можно проехать первый круг, когда на трассе лучшие условия, или последний – это меняет все. Я без понятия», – заявил Ландо.

Гран-при Канады-2024. 2-я практика. Алонсо – 1-й, Расселл – 2-й, Стролл – 3-й, Ферстаппен – 18-й

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