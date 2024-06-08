Джордж Расселл об итогах пятницы: «Честно говоря, вряд ли какой-то команде или каким-то гонщикам удалось узнать много полезного»

Теги Гран-при Канады Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Расселл подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Канады.

Пилот «Мерседеса» отметил, что в переменчивых погодных условиях командам было сложно собрать достаточное количество полезных данных, что делает третью практику в субботу особенно важной.

«Было интересно. В такой ситуации тебе сложно что-то узнать, потому что условия заметно меняются буквально на каждом круге. Сначала с неба просто капает, потом идет дождь, потом трасса начинает подсыхать. И да, это весело.

Машина работала хорошо, но наверняка мы сможем в этом убедиться только в субботу. В третьей практике вы обычно сосредоточены на подготовке к квалификации, но мы, вероятно, все-таки в основном займемся тренировкой на длинной дистанции, а уже в самом конце сессии потренируем квалификационные круги.

После этого нужно будет действовать очень быстро, чтобы внести в настройки болида необходимые изменения в промежутке между сессиями. Потому что в пятницу, честно говоря, вряд ли какой-то команде или каким-то гонщикам удалось узнать много полезного», – рассказал Расселл.

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