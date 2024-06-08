Гельмут Марко о поломке болида Ферстаппена: «Это был старый двигатель»

Марко не придает большого значения поломке двигателя на болиде Ферстаппена.

Советник « » рассказал, что случившееся во второй пятничной практике не должно повлиять на дальнейший ход гоночного уик-энда.

Ранее сообщалось, что перед на болид был установлен совершенно новый двигатель. Однако его команда будет использовать начиная с субботы, а в пятницу поломка возникла на более старой силовой установке, ранее использовавшейся по ходу сезона.

«Нет, это не был новый двигатель. Поломка случилось на старом двигателе. И пока мы можем сказать лишь то, что поломка возникла в электрической части силовой установки.

Теперь наша задача – подобрать хорошие настройки болида. Будем надеяться, что третья практика пройдет в сухих условиях. Если хотя бы одна практика пройдет на сухой трассе, последствия случившегося будут не столь уж болезненными.

Что касается ситуации в целом, то я бы не сказал, что данная проблема [с потерей времени при проезде по поребрикам и неровностям на трассе] заложена в ДНК нашей машины. Скорее речь о сочетаний факторов. В любом случае, на данный момент кажется, что здесь ситуация выглядит лучше в сравнении с тем, что было в Монако», – рассказал .

Ферстаппен досрочно завершил 2-ю практику в Канаде из-за поломки болида