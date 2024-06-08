Гельмут Марко о поломке болида Ферстаппена: «Это был старый двигатель»
Марко не придает большого значения поломке двигателя на болиде Ферстаппена.
Советник «Ред Булл» рассказал, что случившееся во второй пятничной практике не должно повлиять на дальнейший ход гоночного уик-энда.
Ранее сообщалось, что перед Гран-при Канады на болид Ферстаппена был установлен совершенно новый двигатель. Однако его команда будет использовать начиная с субботы, а в пятницу поломка возникла на более старой силовой установке, ранее использовавшейся по ходу сезона.
«Нет, это не был новый двигатель. Поломка случилось на старом двигателе. И пока мы можем сказать лишь то, что поломка возникла в электрической части силовой установки.
Теперь наша задача – подобрать хорошие настройки болида. Будем надеяться, что третья практика пройдет в сухих условиях. Если хотя бы одна практика пройдет на сухой трассе, последствия случившегося будут не столь уж болезненными.
Что касается ситуации в целом, то я бы не сказал, что данная проблема [с потерей времени при проезде по поребрикам и неровностям на трассе] заложена в ДНК нашей машины. Скорее речь о сочетаний факторов. В любом случае, на данный момент кажется, что здесь ситуация выглядит лучше в сравнении с тем, что было в Монако», – рассказал Марко.
Ферстаппен досрочно завершил 2-ю практику в Канаде из-за поломки болида