Ферстаппен досрочно завершил 2-ю практику в Канаде из-за поломки болида

Теги Гран-при Канады Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен не закончил 2-ю практику в Канаде.

Пилот «Ред Булл» вернулся в боксы за 37 минут до конца сессии, сообщив команде, что чувствует запах гари в болиде.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что на болиде «Ред Булл» возникли неполадки в работе ERS. Ожидается, что механикам «Ред Булл» придется менять батарею на машине Ферстаппена.

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