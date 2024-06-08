Руководитель «Альпин»: «Отстранение Окона от Гран-при Канады никогда не обсуждалось»

В «Альпин» отрицают, что собирались отстранить Окона.

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен заявил, что вариант с заменой на Гран-при Канады не обсуждался.

Ранее Фамен пригрозил Окону «последствиями» после аварии в Монте-Карло с напарником . Предполагалось, что босс всерьез рассматривает отстранение Эстебана на одну гонку.

После Гран-при Монако было объявлено, что пилот покинет команду по окончании сезона. В Монреале первую практику вместо Окон провел резервный гонщик .

«Это никогда не было предметом [обсуждения].

Мы все профессионалы. Даже если случилось что-то плохое, мы говорим, обсуждаем, что можно улучить перед следующей гонкой, но отстранение на этап никогда не обсуждалось.

Я куда больше сосредоточен на том, что впереди, чем на случившемся. С Эстебаном мы вели переговоры месяцами и, думаю, подошли к концу цикла, это вполне очевидно.

Он провел с нами пять лет и останется с нами до конца сезона. Впереди 16 гонок, и я уверен, что мы будем очень здорово работать вместе, я верю в его профессионализм», – сказал Фамен в интервью Sky Sports.

Менеджер также прокомментировал слухи о том, что он общался с Оконом наедине перед гонкой в Монако:

«Я никогда не говорю с пилотами с глазу на глаз о таких вещах. Когда мы на гонках, то обсуждаем все вместе, чтобы у каждого была одна и та же информация».

«Альпин» готова отстранить Окона от Гран-при Канады (Крэйг Слэйтер)

Руководитель «Хааса»: «Я всерьез рассматриваю Окона. Он победитель Гран-при с опытом, но все еще очень молод»

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