«Альпин» готова отстранить Окона от Гран-при Канады (Крэйг Слэйтер)

Окон рискует пропустить этап «Формулы-1».

Руководитель «Альпин» Бруно Фамен всерьез рассматривает вариант с отстранением Эстебана Окона от после того, как француз столкнулся с напарником по команде в Монте-Карло, сообщил журналист Sky Sports Крэйг Слэйтер.

Предполагается, что место Окона в Монреале может занять резервный пилот команды .

«Бруно Фамен говорил о жестком решении, что все интерпретировали как замену на следующую гонку в Канаде.

Могу сказать, что это все еще всерьез рассматривается боссом «Альпин» Бруно Фаменом. Он сделает то, что пойдет на благо команде. Если он решит, что нужно отстранить Эстебана Окона на неделю, чтобы продемонстрировать, какой должна быть дисциплина в команде, он готов это делать. Но решение еще не принято.

После Гран-при были разговоры с глазу на глаз между Оконом и Фаменом. Окон извинился как в частном разговоре, так и публично, через социальные сети. Так что посмотрим, что произойдет.

Полагаю, поднимается вопрос о том, продолжит ли Окон выступать в команде в следующем году. Он с детства был соперником другого гонщика «Альпин» Пьера Гасли, и могут ли они счастливо сосуществовать в одной команде? Что ж, вот еще один пример того, как счастливо сосуществовать не получается.

Так что подождем и посмотрим. Это будет очень и очень серьезное решение – убрать такого пилота как Эстебан Окон. Подобное происходит редко, мы такого не видим.

Насколько я понимаю, такой вариант все еще вероятен. Бруно Фамен размышляет, отстранить ли Окона от следующего Гран-при. Есть еще пара недель», – рассказал Слэйтер.

Autosport также сообщает, что «ядерный вариант» – замена Окона в Канаде – возможен. Кроме того, «Альпин» рассматривает и другие опции – денежные штрафы и полный запрет на борьбу между Эстебаном и Пьером.

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