Макс Ферстаппен о поломке: «Неидеальная ситуация, я хотел проехать больше кругов. Важно понять последствия на оставшуюся часть года»

Ферстаппен выразил обеспокоенность после проблем в Монреале.

Пилот « » признался, что пятничные тренировки перед Гран-при Канады сложились для него не лучшим образом.

Вторую сессию свободных заездов трехкратный чемпион «Формулы-1» завершил досрочно из-за проблем с двигателем.

«К сожалению, во второй практике я проехал мало кругов. Предполагалось, что возникла проблема с гибридом, поэтому мне сказали заехать в боксы, и сейчас команда расследует. Я пока не был в гараже, но, уверен, скоро мы выясним.

Неидеальная ситуация. Я бы хотел проехать больше кругов. Некоторые из других пилотов проехали несколько больше кругов по сухой трассе и несколько больше кругов в дождевых условиях. И, безусловно, не так я бы хотел провести вторую тренировку.

Но, полагаю, важнее понять, что на самом деле произошло и какие последствия это будет иметь на уик-энд или оставшуюся часть года», – заявил Макс.

Ферстаппен досрочно завершил 2-ю практику в Канаде из-за поломки болида

Гран-при Канады-2024. 2-я практика. Алонсо – 1-й, Расселл – 2-й, Стролл – 3-й, Ферстаппен – 18-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram