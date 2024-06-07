Пьер Гасли: «У нас с Оконом больше не возникнет никаких проблем, уверен»

Гасли убежден в профессиональной работе в паре с Оконом.

рассчитывает на то, что с напарником по «Альпин» не возникнет трудностей до конца сезона.

На Гран-при Монако французские гонщики столкнулись между собой. В следующем году Окон покинет «Альпин».

«Мне нужно подумать, ведь вы, ребята, будете ловить каждое слово.

У нас с Эстебаном долгая история, и в последние полтора года нам удавалось работать и сотрудничать очень профессионально. Важно упомянуть, что не всегда было легко, и это можно представить, если речь об очень боевых пилотах. Но, учитывая нашу историю, все было хорошо.

В Монако [командные] указания были довольно четкими, и, к сожалению, на трассе все пошло иначе. Но я уверен, что больше у нас не возникнет никаких проблем», – заявил Пьер перед этапом «Формулы-1» в .

Гасли также ответил на вопрос, как разрыв между Оконом и «Альпин» влияет на его будущее:

«Если честно, абсолютно никак. В данный момент мое положение достаточно понятное, и пока мне не о чем объявлять. Вы все узнаете в свое время».

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