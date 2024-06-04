Окон нацелен на попадание в «Заубер» / «Ауди», Шумахер в борьбе за место в «Альпин» (F1-Insider)

Окон надеется получить место в «Ауди».

По информации F1-Insider.com, , покидающий «Альпин» по окончании сезона-2024, нацелен на попадание в «Заубер» (с 2026 года – «Ауди»).

Француз находится в списке «Ауди», однако немецкая компания ожидает решения пилота « » . Тем не менее, испанец, как сообщается, склоняется к однолетнему соглашению с « », что позволило бы ему оценить ситуацию в «Ред Булл» и « ».

Также на кокпит в «Заубере» / «Ауди» претендует гонщик «РБ» Юки Цунода, которому не гарантировано будущее в системе «Ред Булл».

Одно место в швейцарском коллективе уже занято: в 2025 году из «Хааса» в «Заубер» перейдет Нико Хюлькенберг.

Утверждается, что Пьер Гасли близок к тому, чтобы остаться в «Альпин». Сайнс и Цунода не являются кандидатами на попадание во французскую команду. Свои услуги «Альпин» предложили напарники по «Зауберу» Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй, которые должны покинуть Хинвилл в конце 2024 года.

Фаворитами на место в «Альпин» издание называет резервного пилота Джека Дуэна и гонщика «Альпин» в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) Мика Шумахера.

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