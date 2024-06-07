Жак Вильнев: «Перес знает свое место, он как Баррикелло и Ирвайн. «Ред Булл» это нужно»

Вильнев поделился мыслями о продлении контракта между Пересом и «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 1997 сообщил, что считает логичным новое соглашение «Ред Булл» с , который останется напарником в следующие сезоны.

«Команда больше не побеждает, так что действительно необходимо сдвинуть дело с мертвой точки. И нельзя поставить пилота, который придет в команду и скажет: «Я здесь для того, чтобы выиграть у Макса». Это просто не сработало бы.

Перес знает свое место. Он знает, что ему повезло до сих пор находиться в команде. Он знает, что располагается в тени Макса и останется там. Он как , в «Феррари» в свое время. Команде это нужно», – сообщил Вильнев в эфире Sky Sports на Гран-при Канады.

Жак заявил, что у Карлоса Сайнса из «Феррари» не было шансов занять кокпит Переса:

«У меня впечатление, что Сайнс просто ждал слишком долго того, что, как он знал, не произойдет. Место в «Ред Булл» точно не появилось бы.

Зимой было слишком много хаоса. Команде необходима стабильность. Кристиан Хорнер здорово проявил себя, заново настраивая коллектив и делая так, чтобы Макс оставался довольным, ведь «Ред Булл» больше не побеждает».

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