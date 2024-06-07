Жак Вильнев: «Перес знает свое место, он как Баррикелло и Ирвайн. «Ред Булл» это нужно»

Теги Гран-при Канады Феррари Рубенс Баррикелло Кристиан Хорнер Ред Булл Эдди Ирвайн Жак Вильнев Карлос Сайнс Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Вильнев поделился мыслями о продлении контракта между Пересом и «Ред Булл».

Чемпион «Формулы-1» 1997 Жак Вильнев сообщил, что считает логичным новое соглашение «Ред Булл» с Серхио Пересом, который останется напарником Макса Ферстаппена в следующие сезоны.

«Команда больше не побеждает, так что действительно необходимо сдвинуть дело с мертвой точки. И нельзя поставить пилота, который придет в команду и скажет: «Я здесь для того, чтобы выиграть у Макса». Это просто не сработало бы.

Перес знает свое место. Он знает, что ему повезло до сих пор находиться в команде. Он знает, что располагается в тени Макса и останется там. Он как Баррикелло, Ирвайн в «Феррари» в свое время. Команде это нужно», – сообщил Вильнев в эфире Sky Sports на Гран-при Канады.

Жак заявил, что у Карлоса Сайнса из «Феррари» не было шансов занять кокпит Переса:

«У меня впечатление, что Сайнс просто ждал слишком долго того, что, как он знал, не произойдет. Место в «Ред Булл» точно не появилось бы.

Зимой было слишком много хаоса. Команде необходима стабильность. Кристиан Хорнер здорово проявил себя, заново настраивая коллектив и делая так, чтобы Макс оставался довольным, ведь «Ред Булл» больше не побеждает».

Ральф Шумахер: «Пока Ферстаппен в «Ред Булл», с бюджетом плотно, а Перес приносит деньги»

Мика Хаккинен: «У «Ред Булл» нет причин менять пилотов, которые стали первым и вторым в 2023-м. Перес – идеальный напарник Ферстаппена»

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Он просто не самый лучший рентач. В отличие от Боттаса в Мерсе, даже не вспомнить ситуации, когда Перес реально чем-то помочь Максу мог. Он всегда слишком далеко.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий