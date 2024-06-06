Ральф Шумахер: «Пока Ферстаппен в «Ред Булл» – с бюджетом плотно, а Перес приносит деньги»

Зарплата Ферстаппена вынудила «Ред Булл» оставить Переса, заявил Ральф Шумахер.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» сообщил, что на решение «Ред Булл» продлить контракт с повлияла финансовая ситуация.

Напарник Серхио Макс Ферстаппен является самым высокооплачиваемым гонщиком серии, а мексиканский спортсмен пополняет бюджет команды через своих спонсоров.

«Вот о чем я слышал как минимум однажды: пока Ферстаппен в команде – с бюджетом все относительно плотно, а Перес приносит деньги», – поделился информацией эксперт.

Ральф отметил, что на месте «Ред Булл» посадил бы в болид кого-то из молодежи:

«Другой вопрос, кто стал бы напарником Ферстаппена на год. В 2026-м машина будет другой, и на месте я не был бы уверен, хочу ли этого.

Конечно, на рынке все сложно, но я бы сделал другой выбор – рискнул бы и взял молодого пилота. стабильно выступает хорошо, у большой потенциал.

Ферстаппен не будет в «Ред Булл» вечно, по крайней мере с учетом слухов, и я подготовил бы смену. Перес может быть хорошим вторым номером, это не проблема. У него случаются прекрасные уик-энды, однако он не может выжать больше из плохой техники и слишком часто допускает небольшие ошибки, из-за чего результаты оказываются скромными».

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