Мика Хаккинен: «У «Ред Булл» нет причин менять пилотов, которые стали первым и вторым в 2023-м. Перес – идеальный напарник Ферстаппена»

Теги Мика Хаккинен Гран-при Монако Гран-при Канады Гран-при Китая Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Эстебан Окон Пьер Гасли Макс Ферстаппен Гран-при Эмилии-Романьи Альпин Авто

Хаккинен посчитал логичным контракт между Пересом и «Ред Булл».

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен высказался о том, что Серхио Перес останется напарником Макса Ферстаппена в «Ред Булл» в ближайшие два года.

«Новость о том, что Чеко Перес переподписался с «Ред Булл» до 2026-го, удивила некоторых болельщиков и комментаторов, но у команды нет причин менять состав, который стал первым и вторым в чемпионате пилотов 2023 года. Важно, чтобы гонщики подгоняли друг друга, но также важна гармония.

В этом сезоне у Чеко была пара тяжелых уик-эндов в Сан-Марино (Имоле – Спортс) и Монако, однако до этого он трижды финишировал вторым и завоевал подиум в Китае. Именно это делает его идеальным напарником Макса Ферстаппена и привносит баланс в «Ред Булл».

Очень важно, чтобы пилоты не конфликтовали между собой, ведь это способно полностью разрушить команду. Столкновение между напарниками по «Альпин» Эстебаном Оконом и Пьером Гасли в Монако – суровый пример того, как все может пойти не так», – отметил Мика перед Гран-при Канады.

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