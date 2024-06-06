Мика Хаккинен: «У «Ред Булл» нет причин менять пилотов, которые стали первым и вторым в 2023-м. Перес – идеальный напарник Ферстаппена»

Хаккинен посчитал логичным контракт между Пересом и «Ред Булл».

Двукратный чемпион «Формулы-1» высказался о том, что останется напарником в «Ред Булл» в ближайшие два года.

«Новость о том, что Чеко Перес переподписался с «Ред Булл» до 2026-го, удивила некоторых болельщиков и комментаторов, но у команды нет причин менять состав, который стал первым и вторым в чемпионате пилотов 2023 года. Важно, чтобы гонщики подгоняли друг друга, но также важна гармония.

В этом сезоне у Чеко была пара тяжелых уик-эндов в Сан-Марино (Имоле – Спортс) и Монако, однако до этого он трижды финишировал вторым и завоевал подиум в . Именно это делает его идеальным напарником Макса Ферстаппена и привносит баланс в «Ред Булл».

Очень важно, чтобы пилоты не конфликтовали между собой, ведь это способно полностью разрушить команду. Столкновение между напарниками по «Альпин» Эстебаном Оконом и в Монако – суровый пример того, как все может пойти не так», – отметил Мика перед Гран-при Канады.

Жак Вильнев: «Перес проводит худший сезон за «Ред Булл»

«Ред Булл» продлил Переса еще на 2 года! И зачем он чемпионам «Ф-1»?