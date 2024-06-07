Болиды не выпускают на трассу после дождя, но 1-я практика в Канаде началась вовремя

Гонщики не смогут выехать на трассу в начале первой сессии свободных заездов перед .

В Монреале прошел сильный дождь с градом, на трассе большие лужи.

Гоночная дирекция решила начать тренировку вовремя (в 20:30 по московскому времени), однако выезд с пит-лейн останется закрытым. Другими словами, машины не будут выпускать на трек, пока условия не улучшатся.

Сильный дождь с градом прошел перед 1-й практикой в Канаде

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