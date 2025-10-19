8

Льюис Хэмилтон: «Подиум возможен. Для этого мне нужно обогнать Расселла»

Хэмилтон считает реальными шансы на подиум в Остине.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при США.

Хэмилтон, который будет стартовать с 5-й позиции, считает, что у него будет шанс попасть на подиум и прервать неудачную серию.

«Возможен ли подиум? Да. Для этого мне нужно обогнать Джорджа Расселла. Это ключевой момент.

При этом соперники [из «Мерседеса»] очень быстры, как и всегда. В спринте Джордж оказывал на Макса Ферстаппена серьезное давление.

У этих ребят есть обновления болида, как и у «Ред Булл». Не знаю насчет «Макларена», но у «Мерседеса» совсем недавно были обновления. В то время как у нас их не было. И с учетом всех факторов для «Феррари» я доволен своей позицией. Думаю, в гонке наша машина должна быть сбалансирована лучше», – рассказал Хэмилтон.

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
logoЛьюис Хэмилтон
logoФеррари
logoДжордж Расселл
Гран-при США
logoМерседес
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джеймс Воулз о спринте: «Уильямс» укрепил свою позицию в борьбе за 5-е место в Кубке конструкторов»
8 минут назад
Оскар Пиастри: «В этот уик-энд не очень комфортно чувствую себя за рулем болида»
119 минут назад
Габриэл Бортолето: «Болиды «Ф-1» очень сложные. Они невероятны чувствительны к малейшим изменениям»
26 минут назад
Тото Вольфф о регламенте 2026 года: «Гонки станут другими. Более тактическими, похожими на шахматы»
37 минут назад
Андреа Стелла об аварии на старте спринта: «Мое мнение осталось прежним»
448 минут назад
Нико Хюлькенберг о столкновении в спринте: «Это гонки, мы все боролись»
сегодня, 09:06
Ландо Норрис: «Глупо не надеяться на победу, но оптимизм не на максимуме»
сегодня, 09:04
Ландо Норрис о ключевом факторе в борьбе за титул: «Стабильность. Важно не отвлекаться на всякую ерунду и заниматься своей работой»
сегодня, 08:47
Фредерик Вассер: «И доволен квалификацией, и нет. «Феррари» очень рано остановила развитие болида»
2сегодня, 08:40
Джордж Расселл о поуле Ферстаппена: «Ред Булл» не впервые демонстрирует такой темп на скоростных трассах»
сегодня, 08:21
Ко всем новостям
Последние новости
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07