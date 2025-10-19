Льюис Хэмилтон: «Подиум возможен. Для этого мне нужно обогнать Расселла»

Хэмилтон считает реальными шансы на подиум в Остине.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при США .

Хэмилтон, который будет стартовать с 5-й позиции, считает, что у него будет шанс попасть на подиум и прервать неудачную серию.

«Возможен ли подиум? Да. Для этого мне нужно обогнать Джорджа Расселла . Это ключевой момент.

При этом соперники [из «Мерседеса »] очень быстры, как и всегда. В спринте Джордж оказывал на Макса Ферстаппена серьезное давление.

У этих ребят есть обновления болида, как и у «Ред Булл». Не знаю насчет «Макларена», но у «Мерседеса» совсем недавно были обновления. В то время как у нас их не было. И с учетом всех факторов для «Феррари » я доволен своей позицией. Думаю, в гонке наша машина должна быть сбалансирована лучше», – рассказал Хэмилтон.

Крах «Макларена» на первом же гоночном круге в США: столкновение и двойной сход