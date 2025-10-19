Фредерик Вассер: «И доволен квалификацией, и нет. «Феррари» очень рано остановила развитие болида»
Вассер высказался о решении быстро переключиться на сезон-2026.
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер поделился мнением о третьей позиции Шарля Леклера и пятой Льюиса Хэмилтона в квалификации к Гран-при США.
«Доволен ли я? И да, и нет. Да, потому что мы вернулись. Нет, потому что можно было выступить лучше. Ситуация разочаровывает, поскольку мы очень рано остановили развитие болида.
Это хороший результат для нас», – сообщил менеджер в эфире Canal+.
Фредерик Вассер: «Подготовка шин определяет нестабильность результатов чаще, чем потенциал болида»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости