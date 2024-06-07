Сильный дождь с градом прошел перед 1-й практикой в Канаде
Пилоты «Формулы-1» начнут уик-энд в Монреале на мокрой трассе.
Перед первой сессией свободных заездов на Гран-при Канады над трассой прошел сильный дождь с градом.
Журналист Крис Медланд сообщил, что ряд комментаторских позиций над боксами команд залило – настолько интенсивными были осадки.
Почему «Ф-1» едет на Гран-при Канады всегда посреди европейского сезона? Какие у трека главные фишки?
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На Сочи-2021 - ливень тоже был нехилый.
До сих пор помню - дошёл до трибун весь мокрый.
А на трибунах - никаких сушилок и не предусмотрено.