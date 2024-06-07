Сильный дождь с градом прошел перед 1-й практикой в Канаде

Теги Гран-при Канады Формула-1 Авто

Пилоты «Формулы-1» начнут уик-энд в Монреале на мокрой трассе.

Перед первой сессией свободных заездов на Гран-при Канады над трассой прошел сильный дождь с градом.

Журналист Крис Медланд сообщил, что ряд комментаторских позиций над боксами команд залило – настолько интенсивными были осадки.

Почему «Ф-1» едет на Гран-при Канады всегда посреди европейского сезона? Какие у трека главные фишки?

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Фото: соцсети команды «Уильямс»; Sky Sports

3 комментария
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Первую практику просидят в боксах. Жаль болельщиков…
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Нестрашно.
На Сочи-2021 - ливень тоже был нехилый.
До сих пор помню - дошёл до трибун весь мокрый.
А на трибунах - никаких сушилок и не предусмотрено.
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Ответ Имя Фамилия
Нестрашно. На Сочи-2021 - ливень тоже был нехилый. До сих пор помню - дошёл до трибун весь мокрый. А на трибунах - никаких сушилок и не предусмотрено.
Попросил бы грид-гёрлз труханы помочь выжать.
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