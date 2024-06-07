Хэмилтон о модели болида 2026 года: «Это шаг в верном направлении, но машины все равно останутся слишком тяжелыми»

высказался о техническом регламенте 2026 года.

Пилот « » считает, что анонсированное снижение веса болидов на 30 кг вряд ли сильно изменит общую ситуацию.

«Речь о сбросе всего 30 кг, так что хоть это и шаг в верном направлении, но машины все равно останутся слишком тяжелыми.

Я общался с несколькими гонщиками, которые тестировали эти новые болиды на симуляторе – сам я этого не делал, – и они рассказывали, что эти машины ощущаются очень медленными. Так что посмотрим, окажется ли это шагом в правильном направлении или нет.

С точки зрения вопроса экологии, в частности в отношении конструкции двигателя, это действительно смелый шаг и я думаю, что тут «Ф-1» движется в правильном направлении. Мы просто должны убедиться, что новые машины будут достаточно эффективными, быстрыми, что они будут шагом вперед и гонки станут лучше», – рассказал Хэмилтон.

«Ф-1» будущего: 476 л.с. на электричестве, топливо для авторынка, больше фишек для обгонов, смысловая революция