Ландо Норрис о Гран-при Канады: «Борьба будет плотной. Но главным фаворитом я, вероятно, назвал бы «Феррари»

Теги Гран-при Канады Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Ландо Норрис Авто

Норрис оценил шансы на победу на Гран-при Канады.

Пилот «Макларена» считает, что на этапе в Монреале будет очень плотная борьба между британской командой, «Феррари» и «Ред Булл».

Однако с учетом особенностей трассы главным фаворитом Норрис считает «Феррари».

«Я думаю, что прямо сейчас по отношению к любому гоночному уик-энду мы не можем сказать, что это [одержать победу] будет невозможно сделать.

Я никогда не скажу что-то вроде: «Да, это мой уик-энд». Но я достаточно уверен, чтобы сказать, что в последних гонках мы смогли доказать то, что достаточно близки к лидерам и можем навязать хорошую борьбу «Ред Булл» и «Феррари».

Так что да, я бы хотел сказать, что у нас и правда есть шанс. Команда выступает очень хорошо – да и я сам, как мне кажется, тоже. Наша команда едина и это прибавляет уверенности перед началом уик-энда.

Я думаю, что здесь фаворитом будет «Феррари». Эффективность езды по поребрикам на этой трассе играет важную роль. Борьба будет плотной. Я не могу сказать, кто откажется на вершине – мы, «Феррари» или «Ред Булл», это невозможно. И вот почему это здорово. Никто из нас не знает, кто будет лучше. Борьба будет плотной. Но главным фаворитом я, вероятно, назвал бы «Феррари», – рассказал Норрис.

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