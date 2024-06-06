«Мото Драйв»: место, где встречаются скорость, спорт и развлечения

29 и 30 июня автодром «Игора Драйв» впервые примет у себя спортивно-развлекательный праздник для всей семьи «Мото Драйв». Каждый поклонник активного отдыха найдет здесь развлечение на свой вкус – от уникального автотеатра до невероятных трюков от профессионалов паркура.

Основными героями праздника станут мотоциклы. На главной трассе автодрома развернется этап гоночной серии Motoring – главных соревнований по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Параллельно кольцевым гонкам на протяжении всего уик-энда будут проходить соревнования мотокроссменов.

В этот уик-энд гостей ждет выступление первого и единственного в России автотеатра. Это настоящее цирковое шоу с сюжетом и танцевальными номерами. Новый сезон драйв-шоу откроет программа «Круто ты попал…». По сюжету обычный телезритель загадывает желание стать участником всех телевизионных передач, и его мечту неожиданно исполняет «Джинн дивана». Только одно но: нашему герою нужно успеть вернуться назад, пока программа не закончилась, иначе он рискует навсегда остаться внутри телереальности. Впервые зритель увидит шоу не из автомобиля, как это было ранее, а станет его участником, погрузится в процесс на расстоянии вытянутой руки.

Также всех участников мероприятия встретит концертно-развлекательный комплекс Soundtruck «BIG BOOM «. Специально для гостей фестиваля выступят группы «The Kitchers», «Круто Band», «Marlyn Band » , а также море музыки от лучших диджеев страны.

Самая молодая и самая быстроразвивающаяся дисциплина международного мотоспорта – стантрайдинг – в эти выходные тоже представит свои возможности. Это трюковая езда на мотоцикле в сопровождении звукового шоу с участие двух спортсменов и двух артистов.

Зона «Уличная классика» порадует участников спортивными активностями. В нее войдут самые зрелищные и драйвовые дисциплины: паркур, мастер-классы и показательные выступления, брейкинг/хип-хоп, воркаут-фристайл, соревнования по троеборью, показательные выступления и скейт-мастер-классы, а также мастер-классы и выступления велосипедного мотокросса.

Сама паркур-площадка представляет собой полосу препятствий, и любой желающий сможет пробежать ее на время, а рекордсмены получат призы. Каждые 2 часа гостей ждут мастер-классы от профессиональных атлетов и, конечно, интерактив, например, «дай пять в полете».

Мобильная воркаут-площадка оборудована современным снаряжением, с помощью которого любой новичок или профессионал сможет попробовать свои силы в искусстве уличного спорта.

В течение всех дней на площадке «Мото Драйв» работает стрит-арт-площадка, где художники будут создавать граффити-картины, а в конце дня художественная стена станет импровизированной фотозоной.