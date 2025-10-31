Журналист Донохью: «Цунода будет в «Индикаре», ходят слухи. Узнаем на следующей неделе, если не ошибаюсь»

Цуноду связывают с уходом из «Ф-1» в «Индикар».

Журналист «Индикара » Тони Донохью сообщил, что пилот «Ред Булл» Юки Цунода , будущее которого в «Формуле-1» оказалось под вопросом, может продолжить карьеру в американской серии.

«Ходят слухи, что Юки Цунода будет в болиде №19 команды «Дейл Койн» в 2026 году – разумеется, при поддержке «Хонды». Узнаем на следующей неделе, если не ошибаюсь. Не думаю, что он сохранит место в «Ф-1». Но пока это только слух, безусловно.

Разумеется, официально ничего не объявлено, но, считаю, Юки Цунода точно рассматривается как кандидат на второе место в «Дейл Койн», – рассказал репортер в подкасте Unverified.

Лоран Мекьес об 11-м месте Цуноды: «Юки провел лучший уик-энд за долгое время – но «Ред Булл» отнял у него заслуженные очки»

Жак Вильнев: «Не знаю, как в «Ред Булл» могут заявлять, что Цунода провел хороший гоночный уик-энд в Мехико»