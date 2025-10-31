Льюис Хэмилтон: «Все ждут, что победы будут одерживаться сходу, но Рим не сразу строился»
Пилот «Феррари» признал, что доволен сотрудничеством со Скудерией, несмотря на относительно средние спортивные результаты.
«Я знал, что объединение наших брендов будет иметь большое значение. Но это все равно поражает, и ты думаешь о том, что все намного мощнее, чем ты себе представлял. В этом много прекрасного и позитивного, хотя здесь есть и немало ответственности.
Все ждут, что победы будут одерживаться сходу, но Рим не сразу строился. Сколько времени уйдет? Посмотрим.
Мало кто понимает [как много времени уходит на то, чтобы адаптироваться к новой команде в «Ф-1»]. Ты по-настоящему понимаешь, как все работает в «Ф-1», только когда оказываешься в самой команде. Вы и представить не можете, как на самом деле работает эта машина.
Я в «Ф-1» уже давно, но когда я пришел в эту команду, то для меня все было по-новому. Я не виню людей в том, что они не знают этих деталей. Все, что я могу, это продолжить фокусироваться на том, что находится под моим контролем: на моей подготовке, работе с командой, настрое на протяжении каждого дня», – сказал Хэмилтон.
Предфинальный рейтинг силы команд «Ф-1»: «Макларен» или все-таки Ферстаппен?