Льюис Хэмилтон: «Все ждут, что победы будут одерживаться сходу, но Рим не сразу строился»

Хэмилтон поделился мыслями о своих выступлениях за «Феррари».

Пилот «Феррари » признал, что доволен сотрудничеством со Скудерией, несмотря на относительно средние спортивные результаты.

«Я знал, что объединение наших брендов будет иметь большое значение. Но это все равно поражает, и ты думаешь о том, что все намного мощнее, чем ты себе представлял. В этом много прекрасного и позитивного, хотя здесь есть и немало ответственности.

Все ждут, что победы будут одерживаться сходу, но Рим не сразу строился. Сколько времени уйдет? Посмотрим.

Мало кто понимает [как много времени уходит на то, чтобы адаптироваться к новой команде в «Ф-1»]. Ты по-настоящему понимаешь, как все работает в «Ф-1», только когда оказываешься в самой команде. Вы и представить не можете, как на самом деле работает эта машина.

Я в «Ф-1» уже давно, но когда я пришел в эту команду, то для меня все было по-новому. Я не виню людей в том, что они не знают этих деталей. Все, что я могу, это продолжить фокусироваться на том, что находится под моим контролем: на моей подготовке, работе с командой, настрое на протяжении каждого дня», – сказал Хэмилтон .

