Стролл получает не более 12 млн долларов в год. Зарплата пилота «Астон Мартин» существенно выросла в 2024-м

Стала известна ориентировочная зарплата Стролла в «Ф-1».

Отчеты, поданные в британский реестр компаний, позволили получить представление о выплатах гонщику «Астон Мартин » Лансу Строллу .

Ланс – сын владельца команды Лоренса Стролла, который числится директором компании AMR GP – юридического лица, которое управляет гоночным коллективом. AMR GP выплатила Golden Eagle Racing – фирме, связанной с Лансом – 12,3 миллиона долларов за сезон-2024. Сумма выросла более чем вдвое в сравнении с 2023 годом (5,6 миллиона).

В 2024-м со Строллом был подписан новый контракт.

Деньги, выплаченные Golden Eagle Racing, являются верхней границей зарплаты пилота. Сумма в 12,3 миллиона включает в себя не только гонорар Ланса, но и весь комплекс услуг, связанный с его участием в гонках (выплаты менеджерам, тренерам, физиотерапевтам и другим членам команды канадца).

Нижнюю границу зарплаты Стролла PlanetF1 оценивает в десять миллионов долларов в год. Издание ставит Ланса на десятую строчку в списке самых высокооплачиваемых гонщиков «Формулы-1».

