Кристиан Хорнер: «Ред Булл» уверен в Пересе и ожидает возвращения Чеко к прежней форме»

Хорнер объяснил продление контракта между «Ред Булл» и Пересом.

Исполнительный директор и руководитель «Ред Булл» сообщил, что новая сделка с отражает уверенность команды в составе пилотов.

Чемпионы «Формулы-1» объявили о двухлетнем соглашении до конца 2026 года, однако не исключено, что речь идет о контракте по схеме «1+1» – такую сделку анонсировали немецкие журналисты. Хорнер в своей речи также упомянул только сезон-2025.

«Наступил важный момент, чтобы подтвердить наш состав на сезон-2025, и мы очень рады продолжить работу с Чеко.

Преемственность и стабильность важна для команды, и Чеко с [Ферстаппеном] сформировали успешное и прочное партнерство, которое позволило нам впервые закончить чемпионат на первом и втором местах в прошлом году.

Чеко провел сильный старт сезона-2024, заняв вторые места в , Саудовской Аравии и , а затем завоевав подиум в Китае. Последние гонки вышли тяжелыми, пелотон сближается, однако мы уверены в Чеко и с нетерпением ожидаем его возвращения к форме и скорости, которые он уже доказывал – мы так часто видели подобное.

Прошлый год получился уникальным, и нам нужно упорно трудиться, чтобы сохранить титулы, однако мы уверены в составе пилотов и команде в целом, а без этого не обойтись в нынешнем чемпионате, который становится все более плотным», – заявил менеджер.

«Ред Булл» объявил о контракте с Пересом до конца 2026 года