«Ред Булл» и Перес подписали контракт по схеме «1+1» (Bild)

Теги возможные переходы Феррари Ред Булл Карлос Сайнс Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес договорился с «Ред Булл», сообщает немецкая пресса.

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес останется в команде как минимум до конца 2025 года, утверждает Bild.

Договоренность была достигнута более недели назад, последние детали уладили перед Гран-при Монако. Мексиканский пилот подписал контракт на сезон-2025 с опцией продления со стороны «Ред Булл» на 2026 год.

Также сообщается, что на место в чемпионской команде претендовал Карлос Сайнс, однако руководитель «Ред Булл» Кристин Хорнер отказал гонщику «Феррари».

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