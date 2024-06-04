Ральф Шумахер: «Магнуссену удастся получить дисквалификацию, если он продолжит в том же духе»

Ральф Шумахер предположил, что Магнуссен заработает бан на Гран-при.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» проанализировал действия гонщика « » , на счету которого десять штрафных баллов.

Еще два очка в ближайшие месяцы приведут к дисквалификации датчанина на один этап.

«Ему удастся в этом году, если он продолжит в том же духе», – заявил Ральф на ютуб-канале Formula1.de.

Стюарды не стали наказывать Магнуссена за аварию на старте Гран-при Монако, когда Кевин столкнулся с соперником из « » .

Шумахер сообщил, что Кевин постоянно хочет «врезаться головой в стену», и проанализировал эпизод:

«Куда бы направился Магнуссен? Он оказался бы на внешней траектории в следующем повороте, так что я не понимаю, какой был смысл.

Вне кокпита он невероятно приятный человек и прекрасный семьянин, но, когда визор опускается, возникает ощущение, что какие-то черты просто исчезают.

Можно говорить, что Перес мог что-то сделать. Но почему колесо Магнуссена оказалось там? Ему там было не место».

Дэвид Култхард: «Авария Переса произошла из-за Магнуссена. Если бы такое случилось на другом круге, Кевина ожидал бы отпуск»

Нико Хюлькенберг: «Магнуссен и Перес легко могли избежать аварии. Перебор с обеих сторон»