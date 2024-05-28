Нико Хюлькенберг: «Магнуссен и Перес легко могли избежать аварии. Перебор с обеих сторон»

Хюлькенберг проанализировал завал, в который попал на старте в Монте-Карло.

Пилот « » полагает, что его напарник и гонщик «Ред Булл» могли избежать аварии на старте , из-за которой сошел и немец.

«Я считаю, это был перебор с обеих сторон, этого можно было легко избежать.

Естественно, для меня как человека, который не был вовлечен напрямую, это самая дерьмовая ситуация. Пожалуй, не хватило двух десятых. Будь я вдвое дальше, он бы в меня не попал.

Я опустошен и разочарован, ведь вся команда вкладывает много энергии и времени, это просто расстраивает», – заявил Хюлькенберг.

Нико также ответил на вопрос, понимает ли намерения Магнуссена, который пошел на серьезный риск:

«Да, конечно, но никто не выигрывал Гран-при Монако на первом круге. Надо брать на себя просчитанные риски, разумные риски. Дело всегда в соотношении риска и награды, и на этот вопрос надо давать себе ответ».

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