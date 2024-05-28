Нико Хюлькенберг: «Магнуссен и Перес легко могли избежать аварии. Перебор с обеих сторон»
Хюлькенберг проанализировал завал, в который попал на старте в Монте-Карло.
Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг полагает, что его напарник Кевин Магнуссен и гонщик «Ред Булл» Серхио Перес могли избежать аварии на старте Гран-при Монако, из-за которой сошел и немец.
«Я считаю, это был перебор с обеих сторон, этого можно было легко избежать.
Естественно, для меня как человека, который не был вовлечен напрямую, это самая дерьмовая ситуация. Пожалуй, не хватило двух десятых. Будь я вдвое дальше, он бы в меня не попал.
Я опустошен и разочарован, ведь вся команда вкладывает много энергии и времени, это просто расстраивает», – заявил Хюлькенберг.
Нико также ответил на вопрос, понимает ли намерения Магнуссена, который пошел на серьезный риск:
«Да, конечно, но никто не выигрывал Гран-при Монако на первом круге. Надо брать на себя просчитанные риски, разумные риски. Дело всегда в соотношении риска и награды, и на этот вопрос надо давать себе ответ».
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Магнуссен о столкновении с Пересом: «С моей точки зрения, меня просто выдавили в стену»
Нико с горя навестил казино? ))
Хотя его можно понять. Попасть под раздачу, будучи вообще не при делах, очень досадно.