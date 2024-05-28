Дэвид Култхард: «Авария Переса произошла из-за Магнуссена. Если бы такое случилось на другом круге, Кевина ожидал бы отпуск»

Теги Гран-при Монако ФИА Ред Булл Дэвид Култхард Формула-1 Серхио Перес регламент Кевин Магнуссен Хаас Авто

Култхард удивлен, что Магнуссен избежал наказания в Монте-Карло.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что гонщику «Хааса» Кевину Магнуссену следовало выписать штраф за столкновение с соперником из «Ред Булл» Серхио Пересом на старте Гран-при Монако.

«Стюарды решили, что это гоночный инцидент, но инцидент произошел, потому что Магнуссен просунул свой нос, а на данном подъеме шансы прорваться по внешней траектории на этой «непрямой» были исчезающе малы.

Если бы такое случилось на любом другом круге Гран-при, полагаю, Магнуссена ожидал бы небольшой отпуск», – заявил эксперт Channel 4.

На счету Кевина десять штрафных баллов. Еще два пункта приведут к дисквалификации пилота на один Гран-при.

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Серхио Перес: «Удивлен, что опасный пилотаж Магнуссена не расследовали. Кевин должен был отступить»

5 комментариев
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Ну может шансы прорваться и были исчезающе малы, но перекрестил траектории именно Перес. Магнуссену просто некуда было деваться там.
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Слева от Переса было места на 2 машины, Магнуссен не менял траекторию.
Не пойму логики: и гонщики, и комментаторы как один ноют, как скучно на трассах вроде Имолы и Монако без попыток обгонов. При этом когда Магнуссен пытается провести атаки чуть более изобретательные, чем объезд по прямой с ДРС, а Сарджент с Пересом лихо захлопывают ему "калитку", Кевину же и достается за столкновение.
Размеры нынешних болидов таковы, что даже на самых широких трассах повороты с двумя траекториями отсутствуют. Соответственно кому-то в любом случае придется уступать место. И в духе Ф1 всегда было оставлять пространство (да, не оптимальное, но достаточное) для маневра, если соперник занял траекторию и хотя бы частично поравнялся.
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шансы прорваться были нормальными, учитывая, что перес смотрел в зеркало и закрыл калитку специально, хотя места слева было дофига.. а сказки про гоночную траекторию на этом месте пусть в детсаду объясняет
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Сколько же на Спортсе фанатов Магнуссена.
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у того кто сзади, есть в наличии тормоза, правда водятлы не всегда помнят об этом или вообще не помнят и прутся туда, где места нет для двоих
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