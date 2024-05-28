Дэвид Култхард: «Авария Переса произошла из-за Магнуссена. Если бы такое случилось на другом круге, Кевина ожидал бы отпуск»
Култхард удивлен, что Магнуссен избежал наказания в Монте-Карло.
Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что гонщику «Хааса» Кевину Магнуссену следовало выписать штраф за столкновение с соперником из «Ред Булл» Серхио Пересом на старте Гран-при Монако.
«Стюарды решили, что это гоночный инцидент, но инцидент произошел, потому что Магнуссен просунул свой нос, а на данном подъеме шансы прорваться по внешней траектории на этой «непрямой» были исчезающе малы.
Если бы такое случилось на любом другом круге Гран-при, полагаю, Магнуссена ожидал бы небольшой отпуск», – заявил эксперт Channel 4.
На счету Кевина десять штрафных баллов. Еще два пункта приведут к дисквалификации пилота на один Гран-при.
Мегакрэши первого круга Монако: «Ред Булл» полностью уничтожен, «Альпин» подлетела, Сайнсу пробили колесо
Серхио Перес: «Удивлен, что опасный пилотаж Магнуссена не расследовали. Кевин должен был отступить»
Не пойму логики: и гонщики, и комментаторы как один ноют, как скучно на трассах вроде Имолы и Монако без попыток обгонов. При этом когда Магнуссен пытается провести атаки чуть более изобретательные, чем объезд по прямой с ДРС, а Сарджент с Пересом лихо захлопывают ему "калитку", Кевину же и достается за столкновение.
Размеры нынешних болидов таковы, что даже на самых широких трассах повороты с двумя траекториями отсутствуют. Соответственно кому-то в любом случае придется уступать место. И в духе Ф1 всегда было оставлять пространство (да, не оптимальное, но достаточное) для маневра, если соперник занял траекторию и хотя бы частично поравнялся.