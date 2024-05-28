Дэвид Култхард: «Авария Переса произошла из-за Магнуссена. Если бы такое случилось на другом круге, Кевина ожидал бы отпуск»

Култхард удивлен, что Магнуссен избежал наказания в Монте-Карло.

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что гонщику « » следовало выписать штраф за столкновение с соперником из «Ред Булл» на старте .

«Стюарды решили, что это гоночный инцидент, но инцидент произошел, потому что Магнуссен просунул свой нос, а на данном подъеме шансы прорваться по внешней траектории на этой «непрямой» были исчезающе малы.

Если бы такое случилось на любом другом круге Гран-при, полагаю, Магнуссена ожидал бы небольшой отпуск», – заявил эксперт Channel 4.

На счету Кевина десять штрафных баллов. Еще два пункта приведут к дисквалификации пилота на один Гран-при.

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