Гюнтер Штайнер: «Может, «Уильямс» подпишет Ньюи и станет чемпионом в 2025-м. Если сделка сорвется, Воулз будет выглядеть глупо»

Штайнер допустил, что «Уильямс» переманит Сайнса и Ньюи.

Бывший руководитель « » сообщил, что его озадачило поведение главы команды «Уильямс» Джеймса Воулза, публично заявившего об интересе к .

В то же время итальянец не исключил, что «Уильямсу» удастся подписать как знаменитого конструктора из « », так и пилота «Феррари» .

«Несколько недель назад Эдриан Ньюи туда переходил, сейчас я ничего об этом не слышу. Вряд ли это слухи – Джеймс высказывался открыто. Это не слухи.

Если руководитель команды говорит, что ведет переговоры с Эдрианом, то, конечно, пресса это подхватывает. Это задача СМИ. Конечно, мы не знаем, серьезное дело это или нет, но я бы сказал, что это скорее выдача желаемого за действительное.

Разумеется, он общается с людьми – это и нужно делать. Тем не менее, надо добиться некоторой определенности, прежде чем высказываться [публично].

Если Тото [Вольфф] или Фред [Вассер] будут постоянно сообщать, с кем они переговариваются, мы подумаем: «Надо же, «Феррари» нужно новое здание, чтобы вместить всех этих людей».

Это еще и игра за счет имени: «Мы получим Эдриана Ньюи». Хочет ли Эдриан на самом деле перейти в «Уильямс»? Я не знаю. Может, хочет, но у Эдриана множество вариантов, он может сам выбрать место.

Не знаю, почему он должен выбрать «Уильямс», но, возможно, он знает. Может, ему предложили что-то, что другие не способны, может, он получит половину команды.

Если ты пускаешься в погоню после неудачного периода [зачем говорить], что ты хочешь сделать, а затем не добиваться этого? Значение имеют лишь результаты. Но это относится не только к «Формуле-1», а к жизни в целом. Можно о многом говорить и ничего не делать.

Может, Джеймс все получит, и [«Уильямс»] станет чемпионом мира в следующем году – меня это устроит. «Формула-1» стала бы интереснее. Сложно давать прогнозы, и, если бы я был азартным человеком, то не поставил бы деньги на это.

Ты всегда с кем-то общаешься. Руководитель команды говорит со множество людей, но это просто обмен репликами: «Как у тебя дела? А у тебя?»

Это не означает, что Карлос Сайнс приходит к нему и умоляет дать кокпит. Но Джеймс поступит правильно, если спросит у Карлоса: «Заинтересован ли ты в переходе в «Уильямс»? Давай обсудим».

Фред и Тото переговариваются со всеми. Они общаются со спонсорами, с большими компаниями. Но ты не хочешь, чтобы это уходило в публичное поле – если сделка сорвется, ты будешь выглядеть глупо.

Может, нас удивят, и Карлос с Эдрианом подпишутся [в «Уильямс»] в следующие несколько недель. Меня это устроит», – сказал Гюнтер в подкасте The Red Flags.

«Мерседес» и «Уильямс» предлагают Ньюи доли в командах (F1-Insider)

Руководитель «Уильямса»: «Я давно знаю Ньюи. С моей стороны было бы ошибкой не поговорить с ним. Ведем ли мы переговоры? Да»