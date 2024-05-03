Руководитель «Уильямса»: «Я давно знаю Ньюи. С моей стороны было бы ошибкой не поговорить с ним. Ведем ли мы переговоры? Да»
Воулз подтвердил намерение попытаться переманить Ньюи в «Уильямс».
Руководитель британской команды рассказал, что действительно общался с Эдрианом Ньюи и предлагал ему вернуться в «Уильямс».
«Я давно знаю Эдриана – и общался с ним в пятницу. Уверен, очень скоро мы пообщаемся вновь.
Эдриан – икона нашего спорта. В этом нет никаких сомнений. Все команды, в которые он приходил после «Уильямса», становились чемпионами. И это не совпадение – это то влияние, которое он оказывает на наш спорт.
И с моей стороны было бы ошибкой хотя бы не поговорить с ним, так что тут все просто.
Как бы то ни было, нам в «Уильямсе» предстоит проделать еще очень большой объем работы. С Эдрианом или нет – перед нами стоит колоссальная задача. И приход Эдриана не сделает ее проще. Но в эторм все и дело.
При этом нам, конечно, нужно действовать разумно. Наше общение с ним было очень легким, поверхностным. Но даже если и так. Ведем ли мы переговоры? Да. Очень мягкие и осторожные. Но, отвечая на ваш вопрос, была бы это настоящая команда мечты? Да, я так думаю», – рассказал Воулз.
Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?