Руководитель «Уильямса»: «Я давно знаю Ньюи. С моей стороны было бы ошибкой не поговорить с ним. Ведем ли мы переговоры? Да»

Воулз подтвердил намерение попытаться переманить Ньюи в « ».

Руководитель британской команды рассказал, что действительно общался с и предлагал ему вернуться в «Уильямс».

«Я давно знаю Эдриана – и общался с ним в пятницу. Уверен, очень скоро мы пообщаемся вновь.

Эдриан – икона нашего спорта. В этом нет никаких сомнений. Все команды, в которые он приходил после «Уильямса», становились чемпионами. И это не совпадение – это то влияние, которое он оказывает на наш спорт.

И с моей стороны было бы ошибкой хотя бы не поговорить с ним, так что тут все просто.

Как бы то ни было, нам в «Уильямсе» предстоит проделать еще очень большой объем работы. С Эдрианом или нет – перед нами стоит колоссальная задача. И приход Эдриана не сделает ее проще. Но в эторм все и дело.

При этом нам, конечно, нужно действовать разумно. Наше общение с ним было очень легким, поверхностным. Но даже если и так. Ведем ли мы переговоры? Да. Очень мягкие и осторожные. Но, отвечая на ваш вопрос, была бы это настоящая команда мечты? Да, я так думаю», – рассказал Воулз.

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