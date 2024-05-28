Тимо Глок: «Трения между Оконом и Гасли – отличная возможность для Мика Шумахера»

Теги возможные переходы Гран-при Монако Тимо Глок Формула-1 WEC Эстебан Окон Пьер Гасли Мик Шумахер Альпин Авто

Глок сообщил, что шансы Мика Шумахера вернуться в «Ф-1» возросли.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок предположил, что авария между напарниками по «Альпин» Эстебаном Оконом и Пьером Гасли на Гран-при Монако пойдет на пользу Мику Шумахеру, выступающему за французов в WEC.

«Я считаю, между ними есть трения. Ни один из них не доволен текущей ситуацией в «Альпин». Вот почему это отличная возможность для Мика.

Надо постараться и дальше впечатлять выступлениями в WEC, проявлять себя. Это единственный способ получить кокпит на следующий сезон. Я надеюсь на это – он заслуживает место», – заявил Глок.

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7 комментариев
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каждый бывший немецкий гонщик пытается продвинуть недошумахера :)
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Ответ agiptm21
каждый бывший немецкий гонщик пытается продвинуть недошумахера :)
Даже не верится, что сейчас он лучший немецкий гонщик.
В младших сериях не вспомнить ни одного пилота из Германии, мало-мальски успешного.
Катастрофа конечно для немецкого автоспорта
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Ответ agiptm21
надо годик подождать, он по статистике на второй сезон стреляет :D
На самом деле, Мика немного даже жалко. Он в целом безобидный чел, кажется. И уж точно то, что он не стал как отец - не повод для хейта.
Но вот такие немецкие подпевалы делают реально медвежью услугу- в конечном итоге шумиха, поднимаемая ими на каждом углу, приводит к негативу по отношению к самому Мику. Которого он, по сути не заслужил. И делает его объектом насмешек.
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"Надо постараться и дальше впечатлять выступлениями в WEC"
3 гонки - 0 очков. Действительно, впечатляет.
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Трения между Оконом и Гасли – отличная возможность для молодежи из Ф2. А Мика мы уже видели в деле.
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Ответ Дмитрий Елисеев
"Надо постараться и дальше впечатлять выступлениями в WEC" 3 гонки - 0 очков. Действительно, впечатляет.
надо годик подождать, он по статистике на второй сезон стреляет :D
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