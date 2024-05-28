Тимо Глок: «Трения между Оконом и Гасли – отличная возможность для Мика Шумахера»

Глок сообщил, что шансы Мика Шумахера вернуться в «Ф-1» возросли.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» предположил, что авария между напарниками по «Альпин» и на Гран-при Монако пойдет на пользу , выступающему за французов в .

«Я считаю, между ними есть трения. Ни один из них не доволен текущей ситуацией в «Альпин». Вот почему это отличная возможность для Мика.

Надо постараться и дальше впечатлять выступлениями в WEC, проявлять себя. Это единственный способ получить кокпит на следующий сезон. Я надеюсь на это – он заслуживает место», – заявил Глок.

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