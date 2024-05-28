Тимо Глок: «Трения между Оконом и Гасли – отличная возможность для Мика Шумахера»
Глок сообщил, что шансы Мика Шумахера вернуться в «Ф-1» возросли.
Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок предположил, что авария между напарниками по «Альпин» Эстебаном Оконом и Пьером Гасли на Гран-при Монако пойдет на пользу Мику Шумахеру, выступающему за французов в WEC.
«Я считаю, между ними есть трения. Ни один из них не доволен текущей ситуацией в «Альпин». Вот почему это отличная возможность для Мика.
Надо постараться и дальше впечатлять выступлениями в WEC, проявлять себя. Это единственный способ получить кокпит на следующий сезон. Я надеюсь на это – он заслуживает место», – заявил Глок.
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Но вот такие немецкие подпевалы делают реально медвежью услугу- в конечном итоге шумиха, поднимаемая ими на каждом углу, приводит к негативу по отношению к самому Мику. Которого он, по сути не заслужил. И делает его объектом насмешек.
3 гонки - 0 очков. Действительно, впечатляет.