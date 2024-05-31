В «Мерседесе» опровергли информацию о сравнении Антонелли с Расселлом и Шумахером на частных тестах

«Мерседес» выпустил заявление о проведенных частных тестах.

Ранее в итальянской прессе появились сообщения о том, что в руководстве «Мерседеса» приняли решение сделать напарником по команде «Формулы-1» в сезоне-2025.

Утверждалось, что одной из причин стали результаты частных тестов на « », где в «Мерседесе» оценивали Антонелли на фоне Джорджа Расселла и .

В «Мерседесе» приняли решение выпустить заявление, в котором представитель команды сообщил, что на прошедших тестах никаких прямых сравнений гонщиков друг с другом не проводилось.

При этом у «Мерседеса» запланированы как минимум еще одни частные тесты с участием Антонелли и Шумахер на той же машине [болид W13 2022 года] – они пройдут на следующей неделе на трассе в Барселоне.

«Важно понимать, что на тестах каждый гонщик выполнял разные программы, причем это происходило в разные дни, в разных условиях, при разной погоде. К сожалению, ничем не подкрепленные домыслы привели к публикации выводов и сравнений, которые не отражают того, что происходило на самом деле», – заявили в «Мерседесе».

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