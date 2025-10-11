  • Спортс
  • Карлос Сайнс о сезоне-2026: «Верю в мотор «Мерседеса». Думаю, «Уильямс» сможет бороться на равных с топами»
1

Карлос Сайнс о сезоне-2026: «Верю в мотор «Мерседеса». Думаю, «Уильямс» сможет бороться на равных с топами»

Сайнс допустил, что «Уильямс» поднимется на уровень топ-команд.

Пилот «Уильямса» рассчитывает оказаться в борьбе с топ-командами после перехода на новый регламент.

«В «Формуле-1» подняться выше на четыре позиции в чемпионате спустя сезон означает, что вы все делаете правильно.

Начать побеждать в гонках будет трудно, но думаю, мы сможем бороться на равных с такими командами, как «Феррари», «Мерседес», «Ред Булл» – со всей этой группой.

Я очень рад участвовать в перестройке «Уильямса». Я очень верю в мотор «Мерседеса – это одна из основных причин, почему я выбрал эту команду. Все, что я слышал об этой силовой установке, звучало позитивно и продолжает выглядеть очень обнадеживающе. Еще будут «Хонда» с «Астон Мартин» и «Феррари» – борьба будет плотной.

Думаю, [с моторами 2026-го] мы будем намного быстрее разгоняться до 300-320 км/ч. Но на полном газу батарея будет разряжаться намного быстрее: уже к половине прямой будет истрачено 50% мощности», – сказал Сайнс.

«Ф-1» на пороге технореволюции: какая команда готова лучше всех?
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: FormulaPassion.it
