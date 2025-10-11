Пьер Ваше: «Для «Ред Булл» борьба в Кубке конструкторов не окончена»

В «Ред Булл» намерены сделать болид 2025 года еще лучше.

Технический директор «Ред Булл » Пьер Ваше сказал, что в команде собираются побороться за более высокие позиции в чемпионате.

«У нас будут еще обновления. Не на следующем Гран-при, возможно, чуть позже. Очевидно, для нас борьба в Кубке конструкторов не окончена. Это очень важно. Философия команды заключается в том, что мы выкладываемся на полную в каждой гонке сезона.

Почему мы продолжаем работать над машиной этого года? В начале сезона мы пошли на небольшой компромисс. Но у нас так всегда. Мы немного позже приступаем к работе над болидом следующего года. Так работает наша система, в этом году мы воспользовались этим.

Возможно, мы несколько отличаемся от других, но у нас хорошие возможности с точки зрения производства. Мы в этом хороши.

Повлияет ли это на результаты в начале 2026-го? Не думаю. Чтобы прояснить: нынешний болид и те обновления, что появятся чуть позже, разрабатывались уже довольно давно. Это не вчерашние наработки», – сказал Ваше.

