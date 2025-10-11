  • Спортс
  • Валттери Боттас: «Хэмилтон долгое время был лидером «Мерседеса» – после такого нелегко перейти в другую команду»
4

Боттас затруднился ответить, когда Хэмилтон освоится в «Феррари».

Резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о трудностях Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

Финн был его напарником в «Мерседесе» с 2017 по 2021 год. В 2022-м Боттас перешел в «Альфа Ромео» (нынешний «Заубер»), а со следующего сезона станет пилотом «Кадиллака».

«Надеюсь, он вернется к былому уровню. Время покажет, получится ли у него. У Льюиса были хорошие моменты, а также порой ему не везло. Это сложно. После такого длинного периода в «Мерседесе», где он был своего рода лидером, нелегко перейти в другую команду.

Теперь он работает с совершенно другой обстановке. Я мало что могу сказать. Время покажет, улучшится ли его положение или нет. Но я надеюсь на это, ведь мне кажется, он все еще заслуживает добиваться высоких результатов в этом спорте.

Многое зависит от того, в какую команду ты переходишь и насколько сильно отличается машина. У меня был опыт, который приходился на смены регламентов. Так что мне было трудно предсказать, как я справлюсь. Я не знаю команду изнутри: как они взаимодействуют, как работают и с какими трудностями сталкиваются. Я мало что еще могу добавить», – отметил Боттас.

Фанаты подарили Хэмилтону портрет Роско из Lego. Пес Льюиса умер в конце сентября
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
