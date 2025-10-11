Гюнтер Штайнер: «Хорнер запросто мог бы пойти на ТВ. Британец, который хорошо разбирается в «Ф-1», – идеально»

Штайнер придумал еще один вариант развития карьеры для Хорнера.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер предположил, что бывший шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер хорошо смотрелся бы в роли эксперта на телевидении.

«Думаю, он довольно быстро найдет, чем заняться. Я не разговаривал с ним с тех пор, как он покинул «Ред Булл». Не знаю, что у него на уме. Возможно, он просто хочет вернуться [в «Ф-1»]. Но, быть может, он будет рад заняться чем-то другим.

Кристиан запросто мог бы пойти на ТВ, на Sky. Он идеален: он британец, который хорошо разбирается в этом спорте. Но мне кажется, Кристиан постарается найти место в какой-нибудь команде. Он так долго этим жил, это его страсть.

Думаю, ему нужно дать себе успокоиться, не хвататься за первую выпавшую возможность, а посмотреть и на других варианты», – сказал Штайнер.

