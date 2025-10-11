Ральф Шумахер: «Пиастри ведет психологическую войну в «Макларене». Не уверен, насколько хорошие советы дал ему Уэббер»

Ральф Шумахер усомнился в качестве советов, которые Пиастри получает от Уэббера.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Ф-1» Ральф Шумахер высказался о том, насколько сильно Марк Уэббер – менеджер Оскара Пиастри – влияет на гонщика «Макларена» в условиях борьбы за титул.

«В таком положении обстановка играет ключевую роль. Я не вполне уверен, насколько хорошие советы получает Оскар, ведь всегда многое можно понять по выражению лица.

Его менеджер Марк Уэббер сам через многое прошел [в качестве напарника Себастьяна Феттеля в «Ред Булл»] – и это видно по нему. Марк очень подозрительный. Он чувствует, что его пилот должен получать больше поддержки со стороны команды или должен быть явным первым номером.

Это сидит в уме Оскара Пиастри – особенно если послушаете его сообщения по радио. Можно понять, что [Уэббер] немного на него повлиял и что Оскар пытается вести психологическую войну, особенно против Ландо [Норрисом] – ведь он знает, что Ландо реагирует на такое.

Такое всегда происходит: пропустите меня, а не то произойдет такое или еще что-то. Пиастри делает это относительно умело, он оказывает давление на команду и в какой-то степени требует, чтобы его признали первым номером. Не знаю, получил он хорошие советы насчет этого», – сказал эксперт.

